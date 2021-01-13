Dikkat çeken iddia: "BionTech’ten 25 doz alındı, 2. doz yapıldı"
Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "BionTech’ten 25 bin doz alınarak bazı kişilerin aşılandığı" iddiasını gündeme taşıyarak, "2. dozu bile yaptırdığı bilgileri var" dedi.
Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, aşı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Alman menşeili BionTech firmasının geliştirdiği ve yüzde 97 oranında etkinlik sağladığı belirtilen koronavirüs aşısının Türkiye'deki bazı kişilere uygulandığı yönündeki iddiaya dikkat çekti.
Koncuk şu ifadeleri dile getirdi:
"Biontech’in 25 bin aşısı 'elitlere!!!' şeklinde haberler yapılıyor. Bazı kişilerin 2. dozu bile yaptırdığı bilgileri var. Sorsak mutlaka 'gönüllü oldum' diyeceklerdir. Ne kadar fedakar (!) elitlerimiz varmış? Bunlar adaletin, adamlığın eliti değilse, neyin elitidir? Yazık!"
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