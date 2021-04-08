Dikkat çeken keşif: 'Bebek pudrasıyla' kaplı yanan kuyrukluyıldız

08 Nisan 2021 Perşembe, 00:00

P/2016 BA14 isimli kuyrukluyıldız, ilk olarak 2016’ta tespit edilmişti. Gökbilimciler o dönemde cismin bir göktaşı olduğunu düşünmüş, daha sonra zayıflamış bir kuyrukluyıldız olduğunu anlamıştı.

Kuyrukluyıldızlar da diğer gökcisimleri gibi yaşlanıyor ve aktif yaşamları sona eriyor. Örneğin yıldızlara yaklaştıkça ısınıyor ve malzemelerini kaybedebiliyor.

Hawaii'deki Subaru Teleskobu’nda görevli araştırmacıların pazartesi günü yaptığı açıklamada bu cismin de ömrünün son demlerini yaşadığı belirtiliyor:

"Bu kuyrukluyıldız Güneş Sistemi’nin içinde epey gezindi. Artık neredeyse tüm buzunu yaktığına ve yaşamının sonuna yaklaştığına inanılıyor."

22 Mart 2016'da kuyrukluyıldız, Dünya'ya 3,6 milyon kilometre yaklaştı. İşte bu eşsiz fırsattan yararlanan bilim insanları, yıldızı gözlemlemek için Subaru Teleskobu’nu kullandı.

Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden ve Koyama Astronomi Gözlemevi'nden araştırmacıların kurduğu bir ekip, bu teleskopla kuyrukluyıldızdaki termal kızılötesi verileri topladı. Gözlemde başvurulan teknoloji, temassız termometrelerde kullanılan teknolojiyle aynıydı.

Sıradışı gök cismini bu yöntemle inceleyen bilim insanları, aktif ömrünün sonuna yaklaşan bir kuyrukluyıldızın çıplak çekirdeğine ilişkin ilk yer temelli gözlemleri yapmış oldu.

Gözlemler, çekirdeğin çapının 800 metre olduğunu ve iri fillosilikat taneleriyle kaplandığını ortaya çıkardı. Subaru Teleskobu ekibi, "Bu, bir kuyrukluyıldızda talk gibi sulu bir silikat mineralinin ilk keşfi" dedi.

Dünyada bu fillosilikat taneleri genellikle talk pudrası formunda bulunuyor.

Talk pudrası, nemi emmesi ve sürtünmeyi azaltması için kullanılan sağlık ürünlerinde yer alıyor. Hatta bebek pudralarının önemli bir kısmı da bu maddeden yapılıyor. Söz konusu ürünlerin yarar ve zararları ise hayli tartışmalı.

Bilim insanları şimdi bu kuyrukluyıldızın, doğumundan beri talk pudrasıyla kaplı olup olmadığını araştırıyor. Zira bu maddenin, kuyrukluyıldızın yanmasıyla ortaya çıkmış olabileceği de düşünülüyor.

Akademik dergi Icarus’ta yayımlanan araştırmanın başyazarı Dr. Takafumi Ootsubo, "Bulgular, kuyrukluyıldızların evrimini araştırmamız için değerli bir ipucu sağlıyor" diye konuştu: