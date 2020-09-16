Dikkat çeken THK iddiası: "Bu uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir"
THK'deki bakımsız uçaklara dikkat çeken GP'li Yusuf Ziya Özcan, "Bu uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir" dedi. Özcan, YÖK Başkanı'na seslenerek, THK Üniversitesi'ndeki borç ve ipoteklere de dikkat çekti.
Eski Elçi ve Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki uçakların bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, uçuş yapacak öğrencilerin tehlikede olduklarını ifade etti.
"FELAKET GELİYOR"
GP'li Özcan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a seslenerek THK Üniveristesi'ndeki sorunları dile getirdi. "Felaket geliyor" diyerek çağrıda bulunan Özcan, "THK Üniversitesi borç içinde, taşınmazları üzerinde ipotek var ve uçuşlar için gerekli benzin alacak paraları yok. En kötüsü uçakların 50 ve 100 saatlik bakımları var. Öğrenciler bakımsız uçaklarla uçarlarsa olacakları siz tahmin edin" dedi.
"CİNAYETTİR"
"Bakımsız uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir" diyen GP'li Yusuf Ziya Özcan, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Bir kaç gündür haykırıyorum. THK Üniversitesi kötü durumda. Çoktan hami üniversitesine devredilmesi gerekir. Uçaklar için benzin parası, bakımları için yedek parça yok. Bakımsız uçaklarla öğrencileri uçurmak cinayettir. ÜKYÖK, Şehir Üniversitesi'ni altı ayda kapattınız.Şimdi neredesiniz?"
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