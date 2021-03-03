Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sabah itibariyle etkili olması beklenen kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 12:56
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkari il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


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