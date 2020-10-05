Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de bu hafta, sağanak, poyraz ve toz taşınımı etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de poyraz kendisini hissettirecek. Marmara ve kıyı Ege'de de toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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