Dilber Ay'ın hayatı film oldu: İlk fragman yayımlandı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:20

Hayatı boyunca karşılaştığı zorluklarla tanınan ve 2020 yılında yaşamını yitiren sanatçı Dilber Ay’ın hayatı film oldu.

Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film'in üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner 'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç'ın, görüntü yönetmenliğini ise Jean Paul Seres'in yaptığı filmin ilk tanıtımı da yayımlandı.

Dilber Ay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı 'Küçük Dev Kadın Dilber Ay'ın kadrosunda; Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Selen Uçer ve Deniz Erdoğan oynuyor. Filmin müzik direktörlüğünü ise İskender Paydaş yapıyor.

2021'nin son çeyreğinde vizyona girecek olan filmin Adana’dan sonra Sakarya ve İstanbul’da devam eden çekimleri şubat ayında tamamlanmıştı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİN ELLERİNE SAĞLIK"

Filmin ilk tanıtımının yayımlanmasının ardından, Dilber Ay'ı canlandıran oyuncu Büşra Pekin'den de bir paylaşım geldi. Pekin, paylaşımına "Emeği geçen herkesin eline sağlık" notunu düştü.