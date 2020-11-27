Dilencinin üzerinde araba anahtarı ile döviz ve Türk lirası çıktı

27 Kasım 2020 Cuma, 12:45

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökalp Mahallesi'nde dilencilik yapan Ö.Y'yi yakalayarak Merkezefendi zabıta merkezine götürdü.

Ö.Y'nin üst aramasında 125 avro, 300 dolar ve 3 bin 345 TL ile bir araba anahtarı bulundu.

Kabahatler Kanunu'na göre hakkında yasal işlem yapılan Ö.Y'nin üzerinden çıkan paralar muhafaza altına alındı.

Ö.Y'nin para dilendiği anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde dilencinin Zeytirburnu'na bir araçla geldiği, topladığı paraları başkasına verdiği görülüyor.