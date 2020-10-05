Dilipak ifade verdi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Yeni Akit yazarı Dilipak, "Yazının muhatabı açık ve net olarak bellidir” dedi.
İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” diye hakaret eden Abdurrahman Dilipak, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’nin suç duyurusunun ardından savcılığa ifade verdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” diyerek hakaret etmesi büyük tartışma yaratmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kadın Çocuk Komitesi’de harekete geçerek İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir, Edirne, Muğla, Hatay, Konya, Kocaeli ve Tekirdağ’da Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ve Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, Akit Gazetesi Haber Müdürü Faruk Ezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP Kadın Kolları ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’de Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
DİLİPAK İFADE VERDİ
HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusunun işleme konulmasının ardından şüpheli sıfatıyla Abdurrahman Dilipak avukatı Ali Paccı aracılığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Dilipak, HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusunun ardından 40 sayfalık savunma hazırladı. Dilipak ayrıca AKP’nin tazminat davası için verdiği 41 sayfalık dilekçeyi de ek olarak verdi.
HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusu nedeniyle ifade veren Dilipak, 50 yıldır gazetecilik ve yazarlık yaptığını söyleyerek hakkında soruşturma açılmasına neden olan yazının "basın ve düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu" iddia etti.
“BENİM YAZIMIN HEDEFİ HKP’LİLER DEĞİLDİR”
Dilipak savunmasında, “HKP’liler benim yazımın hedefi değildir. Bir yanlış anlaşılma, sözün maksadı dışında yorumlanmasından ibaret bir durum söz konusudur. Yazının muhatabı açık ve net olarak bellidir” dedi.
“HAKARETE UĞRADIM”
Dilipak savunmasının devamında, HKP MYK Üyesi ve Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Safiye Arslan tarafından Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında kendisine hakaret edildiğini iddia etti.
Abdurrahman Dilipak 8 Ekim’de AKP Genel Merkez, AKP 81 İl Kadın Kolları ve KADEM’in suç duyuruları nedeniyle ifade vermesi bekleniyor.
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