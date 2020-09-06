Dilipak: Kenevir tüm canlılar için önemli ama Ankara’da birileri bunu anlamak istemiyor

06 Eylül 2020 Pazar, 10:43

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yine keneviri savundu. Dilipak, Yeni Akit'te "Elektromanyetik, Biorezonans" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yerden çıkan gaz ve enerji, toprak altındaki canlıların davranışlarını etkiliyor ve bunlar yeryüzüne çıkıyorlar. Balıklar topluca ölüyorlar. Balinalar karaya vuruyorlar. Bundan insanların etkilenmediğini mi düşünüyorsunuz.Yine kenevir diyeceğim. Kenevir bu negatif enerjinin emilmesi için, tüm canlılar için hayati bir önem arzediyor, ama Ankara’da birileri bunu anlamak, dinlemek istemiyor." dedi.

Dilipak yazısında "Deprem aktivitelerine bakın. İlginç bir uyum ve ritmik bir hareketlilik var. Dünyamızın bu kozmik dilini anlayamazsak büyük bir felaket eşikte bizi bekliyor." görüşünü savundu.



