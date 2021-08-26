Dilipak'tan akıllara zarar iddialar: Karar verin! Chip’lenecek (mi)siniz!

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:14

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, "Karar verin! Chip’lenecek (mi)siniz!" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Artık, dünyada son biyolojik insan neslini sıfırlamaya hazırlanıyorlar. Bizler ve son denekler bugün “Z kuşağı” diye tanımlananlar olacak. Z Kuşağı “siz bittiniz” kuşağıdır!" düşüncesini savundu.

"Hem zaten Chip’lenince bu maske, mesafe, PCR ve aşıdan kurtulacağız. “Oh ne rahat, Chip’lenmiş hayat” diyeceksiniz!" diye yazan Dilipak'ın yazısı şöyle:

"KARAR VERİN! CHİP’LENECEK (Mİ)SİNİZ!"

Dünyada niçin Chip krizi var düşündünüz mü? Chip üretim merkezleri gece gündüz insanlara ve hayvanlara takılacak Chip’lerin üretimi için çalışıyor.

Tabii, Chip’ler takılınca, bunların NeuraLink sistemi ile yapay zekayla ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Her şey GreatReset projesinin en önemli parçası olan TransHumanizme geçişte en önemli unsur olan NeuraLink’i hayata geçirmek için. 5G bunun içindi, Starlink’ler bunun içindi.

Artık, dünyada son biyolojik insan neslini sıfırlamaya hazırlanıyorlar. Bizler ve son denekler bugün “Z kuşağı” diye tanımlananlar olacak. Z Kuşağı “siz bittiniz” kuşağıdır!. Onların kod adı Siborg olacak. Biz bugünden din, ahlak ve gelenekten bağımsız BİREY’ler olarak artık nüfus cüzdanlarımızda ve pasaportlarımızda, iş başvurularımızda, biyolojik cinsiyeti olmayan GENDER’ler olarak tanımlanıyoruz. Bu kara leke İstanbul Sözleşmesi sürecinde alnımıza çalındı.

Daha sonra gelecek olanlar Klonoidler ve Kimeralar. Onlar yeryüzü cenneti için, ölümsüz olmak üzere yeniden (haşa) yaratılacaklar! Beyinleri ve genleri kopyalandığı için dönüştürülebilecekler ve yeniden hayata dönüştürülebilecekler. Siz cennette Gılman ve Huriler hayal ederken, Şeytanın yeryüzü cennetinde vaadi Humanoid’ler olacak. Eğer performans ve sadakat puanınız tutuyorsa, hemen edinebilirsiniz. Onun için maske, mesafe, hijyene dikkat. Ve tabii HES kodu önemli. PCR testini aksatmayacaksınız ve aşınızı zamanında olacaksınız. CoVID’in din gibi, yasa gibi kuralları var. Emirleri-yasakları var. Hatta artık CoVIDOKRASİ diye bir şey var!?

Hem zaten Chip’lenince bu maske, mesafe, PCR ve aşıdan kurtulacağız. “Oh ne rahat, Chip’lenmiş hayat” diyeceksiniz!

Aslında bir süredir sanal ağlarda dolaşan bazı filmler var. Bugün yaşadıklarımız ve yakında başımıza gelecekler anlatılıyor. Kimeralar, Transhumanlar, Klonoidler, şimdiden zihinler formatlanmaya başladı bile. Muhtemelen eleştiriler de zihinlere şimdiden yerleştiriliyor ve onların cevapları hazırlanıyor. Adamlar rakiplerini de örgütlüyorlar. Hatırlasanıza FETÖ’yü tezgahlayanlar BÇG’yi de tezgahlıyor. 28 Şubat’ta, 5’li çete de TİSK, TÜRK-İŞ ve DİSK aynı cephede değil mi idi. Biri Komünizmle Mücadele Derneğinden geliyor, ötekisi komünist, bir diğeri kapitalist. Ama birileri hâlâ bu oyunu anlamış değil.

Bakın, “Samsung 206 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım yapılacak alan içinde biyofarmasötik başrolde. Antikorlar, aşılar, gen ve hücre tedavisinde kullanılan ürünler biyofarmasötik alanları.” Birileri Global Reset sonrası yeni dünya düzeninde kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Bizim halimiz ortada! Bazı şeyleri, birilerine anlatsanız da anlamıyor, ya da anlamak istemiyor, bütün bu olanları bir hayal ürünü ya da komplo olarak görme eğiliminde.

Global sistem, dün kendi açıklamalarını bile bugün Checking sistemi ile yalanlıyor ve Google’dan siliyor. Bugün bunlar komplo diyorlar, daha dün Elon Musk da Bill Gates de Chip’lenmekten söz ediyorlardı. NeuraLink’le hayatın nasıl daha kolay ve sağlıklı olacağını anlatıyorlardı. “Nesnelerarası iletişim”den söz ediyorlardı. Maymunu ile bilgisayarda oyun oynuyorlardı!

Bakın Ankara’dan birileri şimdiden o Chip firmalarından bayilik anlaşmasını yaptı bile. Bizim HES kodu aslında Global Health Pass ile birlikte geçiş için ara bir araçtı. Chip mi, kolye mi, bileklik mi, onlar da konuşuldu. Ülkemizde uygulanması için Kangal köpeklerinde ilk uygulama yapıldı, arkasından devlet üretme çiftliğindeki atlara uygulama yapıldı. Mevzuat da hazırlandı. AA’nın geçtiği habere göre; “Türkiye; zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek yapay zekâ alanında stratejisini belirledi. Yapay zekânın yol haritası niteliğindeki, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete’de yayınlandı.” Strateji belgesinin 61. Maddesi aynen şöyle: “Sağlık bilimlerinin gelişimiyle biyoteknolojik ürün ve bireyselleştirilmiş ilaçlar gelişmekte, vücud değerlerini ölçen deri altı çipler, akıllı saatler ve bilezikler gibi giyilebilir sağlık teknolojilerinin çeşitlenmesi ve kitlesel kullanımlarının yaygınlaşması beklenmektedir.”

Şu an dünyada onlarca kişi Blackrock Neurotech’in geliştirdiği beyin çipini kullanıyor. Hatta birileri yıllardır Siborg olarak hayatını devam ettiriyor. Siborglardan sonra TransHuman’lar, KlonoidHuman’lar haline gelecek. Yediğimiz hayvanların bazıları şimdiden Klonoid hayvan aslında. NeuraLink için Chip üreten, buna dayalı teknoloji üreten ve App.ler yazan birçok firma var dünyada. Onlarla birlikte çalışan yerli firmalar da var.. Bunlar arasında Paypal’ın kurucularından Peter Thiel ve Christian Angermayer de yer alıyor. Elon Musk’ın kurduğu Neuralink şirketi de beyin çipi üzerinde yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Beyin çipi konusunda küresel bir yarış da sözkonusu günümüzde, birçok kişi fark etmese de. Öte yandan; Google ve Facebook yarışa dahil olmak istiyor. Piyasa, Chip bulunmaması ve fiyatların yüksekliğinden konuyla ilgili bir gariplik olduğunun farkında aslında. Bizimkiler de bu firmaların ve ürünlerin bayiliği peşinde.

Şu haberi de bir yere not edelim: ABD’de Savunma Bakanlığı Pentagon bünyesinde bulunan “Savunma İleri Araştırma Projeleri Dairesi” (DARPA) uzmanları bu işle yakından ilgili. DARPA CoVID sürecini yakından takip ediyor. Bu arada zaten mRNA etrafında bir tartışma var. Herkes Grafen üzerinde duruyor. Nano robotlardan söz ediyor da, artık E-Water diye bir şey var. Tesla’nın BoResonance ve NeuraControl cihazı E-Water kullanıyor. Öte yandan; zaten CoVID bir biyolojik savaş ajanı. Geni ile oynanmış bir grip mikrobu. Bu işin içinden DARPA’nın da çıkması dikkat çekici. DARPA’nın söz konusu çalışması da bir mikroçip projesine dayanıyor. CBS kanalında yayınlanan ‘60 Dakika’ programına katılan DARPA’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Matt Hepburn, deri altına yerleştirilen bir mikroçipin, vücuda corona virüsü girdiğinde tespit edebileceğini söyledi. Ve tabii bunun dahası da var. Önce Chip üzerinden sağlanacak sağlık, sonra mutluluk ve siz oltayı yuttuktan sonra… Ondan sonra size bunları sunanlar, bunları geri alabilir ya da bozabilir de. Beyninizi resetleyebilir de, Allah korusun. Selâm ve dua ile.