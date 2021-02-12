Diş hekimleri fakültesi ‘enflasyonu’

12 Şubat 2021 Cuma, 09:51

İktidarın 2014’te yayımladığı planda, “Diş Hekimliği fakültelerindeki öğrenci alımının mevcut haliyle devam etmesi durumunda, 2023 hedefine göre yaklaşık 6 bin diş tabibi fazla yetiştirilmiş olacaktır” uyarısı yapıldı. Planda öğrenci alımlarının azaltılması tavsiye edildi. Kendi önerisine uymayan iktidar, öğrenci sayısını azaltmak yerine, 2014’ten bu yana 41 fakülte daha açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle geçtiğimiz hafta sonu 2 diş hekimliği fakültesi daha açıldı. Böylece Türkiye’deki diş hekimliği fakültesi sayısı 99’a ulaştı. Bu sürede öğrenci kontejyanları da arttırıldı. 2003'te yıllık 929 olan öğrenci kontejyan sayısı, 2021 itibariyle 7 bin 500 civarına ulaştı.

‘APARTMANDAN BOZMA FAKÜLTELER’

Durumu değerlendiren Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, “Neredeyse her mahalleye açılan apartmandan bozma, kadrosu ve donanımı yetersiz tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve eğitim kalitesindeki düşüşle hekim sayısının kontrolsüz artması hem toplumdaki sağlık mesleği algısında değer kaybı yaratarak mesleğin itibarını sarsıyor, hem de toplum sağlığını riske atıyor” uyarısı yaptı. Ülke kaynaklarının verimsiz kullanıldığını vurgulayan Gül, “İşsiz ordusuna hekimleri de ekliyoruz. Mezun olup devlet kurumlarına atanmayan, klinik açacak maddi gücü olmayan genç meslektaşlarımız çalışmak zorunda oldukları için ya asgari ücretle özel kliniklerde çalışıyor ya da hekim dışı sermayenin tuzağına düşüyorlar. Yaratılan hekim enflasyonu emeğimizi değersizlestiriyor” dedi.

‘SERMAYE SAHİPLERİ DİPLOMAYI KULLANACAK’

Gül, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülteler bir an önce kapatılmalı. Var olan fakülte kontenjanları azaltılmalı. Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalı. Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülteler açılmamalı. Aksi takdirde meslektaşlarımızın geleceğini planlamak mümkün olmayacak ve işsizlik kaçınılmaz olacak. Yani sermaye sahipleri, mezun hekimlerimizin adına, onların diplomasıyla klinikler açacak. Bu illegal açılan ve diş hekimliğiyle ilgisi olmayan, para kazanma amacı taşıyan kliniklerin artmasına neden olacak.”