Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan CHP'li Tanrıkulu'na ifade özgürlüğü yanıtı: Üye olduğumuz örgütlerde sıralama yok

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:03

Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Türkiye’nin dünyadaki ifade özgürlüğü sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığını sordu. Soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası örgütlerde bu yönde bir sıralama/liste yapılmamaktadır” dedi.

Öte yandan Türkiye, RFS örgütünün son Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde bu yıl 180 ülke arasında Türkiye 154'üncü sırada yer aldı. RFS, 2019 yılında en az 586 haberin internette ‘sansürlendiğine’ de dikkat çekti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyet gösteren “Pew Resarch Center” tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 34 ülkeyi kapsayan araştırmada, düşünce ve basın özgürlüğü talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiği belirtildi.

Araştırmaya katılanlara, “Ülkenizde hükümetin sansürü olmadan herkesin istediğini söylemesi ne kadar önemli?” sorusu yöneltildi.

Buna göre, 2015 yılında ifade özgürlüğüne destek Türkiye’de yüzde 43 iken, bu oran 2019 yılına gelindiğinde 22 puanlık artışla yüzde 65’e çıktı.Bu sıralamada Türkiye’yi Fransa izledi. 2015 yılında ifade özgürlüğüne destek Fransa’da yüzde 67 iken, bu oran 2019 yılına gelindiğinde 16 puanlık artışla yüzde 83’e çıktı.

Yine eski gazeteci CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in Temmuz 2020 Basın Özgürlüğü Raporu’na göre bir ayda 60 gazeteci de hakim karşısına çıktı, 2 gazeteci için 22 yıl 3 ay hapis cezası istendi. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre ise halen 76 gazeteci cezaevinde.