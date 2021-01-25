Kaçırılan 15 denizciyle ilgili Çavuşoğlu’ndan açıklama

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:44

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-Yabancı bandıralı ve sahibi de yabancı olan ama personeli de tamamen Türk olan; bir tanesi de Azerbaycan Türkü... Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştu. Ve 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda.

-Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok.

-Hayatını kaybeden Azerbaycan Türkü kardeşimizi Azerbaycan’a uğurlayacağız. Dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyor, şirket de öyle istedi.

-Korsanlar şirkete veya ailelere henüz ulaşmadı. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete bir temas bulunmadılar.

-Gabon hükümetine ve yetkililerine teşekkür ediyorum.