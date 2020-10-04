Dışişleri Bakanlığı: Gence'ye saldırılar, Ermenistan'ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi

Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir."

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2020 Pazar, 13:46
Dışişleri Bakanlığı: Gence'ye saldırılar, Ermenistan'ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi
Abone Ol google-news

Ayrıntılar geliyor...


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler