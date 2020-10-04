Dışişleri Bakanlığı: Gence'ye saldırılar, Ermenistan'ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi
Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir."
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