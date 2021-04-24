Dışişleri Bakanlığı'ndan '24 Nisan' açıklaması: Asla unutmayacağız

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:39

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan gününü "soykırım" olarak kabul edeceğine dair haberler gündemin üst sıralarında tartışılmaya devam ediliyor.

Türkiye'den ise konuya ilişkin tepkiler gelmeye başladı.

Resmi sosyal medya hesabından "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor." diyen Dışişleri Bakanlığı, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: