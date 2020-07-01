Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki: Hayretle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD'den yapılan "Ayasofya müze olarak kalmalıdır" açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "Hayretle karşılıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ayasofya'nın müze olarak değerlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
"ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz" denilen açıklama şu sözlerle sürdürüldü:
"Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır.
Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız.
Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz."
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