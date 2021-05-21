Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin ateşkesine ilişkin önemli açıklama

21 Mayıs 2021 Cuma, 14:08

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında imzalanan ateşkese ilişkin yayımladığı açıklamada ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI

İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. İsrail’in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.

Uluslararası toplumun (Filistinlilere yönelik) bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.