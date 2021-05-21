İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi dünya basını nasıl gördü?

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:15

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi’ne yönelik 10 Mayıs’tan bu yana yapılan saldırıların sonlandırılması ve ateşkesi görüşmek üzere dün yerel saatle 19.00’da toplandı. İsrail güvenlik kabinesi dün akşam 3 saat süren toplantının ardından Gazze ateşkesini onayladı.

İsrail ve Hamas’ın 11 gün süren çatışmaların ardından Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması tüm dünyada memnuniyetle karşılandı. Ateşkes kararı dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını “Dünya liderleri 11 günlük saldırıların ardından ateşkesi selamladı” başlığıyla duyurdu.

ABD’li The New York Times gazetesi ise, “Ateşkes, yüzlerce cana mal olan çatışmalardan sonra, Orta Doğu'da cuma sabahı yürürlüğe girdi” ifadelerini kullandı.

Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung gazetesi, “Gazze’de ateşkes şimdilik geçerli olacak” başlığıyla ateşkesi duyururken, İngiliz The Independent gazetesi ise “İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi'ndeki 11 günlük şiddeti sona erdirmek için ateşkes anlaşmasına vardı” ifadelerine yer verdi.



