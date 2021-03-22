Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni fesh ettikten sonra gelen uluslararası tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sözleşme'den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çeklimesiyle ilgili gelen uluslararası tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Cumhuriyeti, haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına karşı şiddetle mücadele etme temel amacıyla hazırlanmış bir Sözleşmedir. Bununla beraber, Sözleşme içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamalar kamuoyunda hassasiyet yaratmış ve eleştirilere neden olmuştur.
Esasen Avrupa Konseyi içinde de pek çok ülkede Sözleşme'ye ilişkin tartışmalar yaşanmakta olup, Sözleşme'yi imzalayan bazı ülkeler, onaylamaktan imtina etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sözleşme'den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatında kadın hakları en ileri normlarla güvence altına alınmıştır.
Ülkemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte almaya devam edecektir."
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