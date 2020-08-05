Dışişleri Bakanlığı'ndan ‘Lübnan’ açıklaması: Sahra Hastanesi kurulumu planlanıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Beyrut'ta meydana gelen patlamada Lübnan halkının ihtiyaçları için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, “Bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu patlamanın yaşandığı Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı.
Aksoy, Türkiye'nin Lübnan'a yardımı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy şunları söyledi:
“Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Aksoy, "Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”
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