Dışişleri Bakanlığından Pompeo'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili sözlerine tepki
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye'yi ziyareti hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:
"ABD Dışişleri Bakanlığı’nca dün (10 Kasım) yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bazı bölge ülkelerini de kapsayan ziyareti çerçevesinde İstanbul’da Fener Rum Ortodoks Patriği’yle de görüşeceği ve bu görüşmede “Türkiye ve bölgedeki dini meselelerin ele alınarak, ABD’nin tüm dünya genelinde dini özgürlükler konusundaki güçlü duruşunun vurgulanacağı” ifade edilmiştir.
Misafir yabancı devlet adamlarının ziyaret ettikleri ülkelerdeki dini cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelmelerinde esasen bir sakınca görülmemektedir. Nitekim, birçok farklı inanca yüzyıllardır ev sahipliği yapan ve bu konuda dünyada özel bir konuma sahip olan ülkemizi ziyaret eden yabancı konuklarımız da bugüne kadar Türkiye’deki çeşitli cemaatlerin temsilcileri ile her zaman istedikleri gibi görüşmüşlerdir."
"KENDİ ÜLKESİNE BAKSIN"
Türkiye’de dini özgürlükler konusunda son 20 yılda kaydedilen ilerlemelerin vurgulayan Sözcü Aksoy, "Dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ibadetlerini elverişsiz koşullarda ve tehdit altında yerine getirmek zorundayken, gayrimüslim vatandaşlarımız ülkemizde dini vecibelerini serbestçe idrak edebilmekte, farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadet özgürlüğü korunmaktadır. Dolayısıyla, ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir.
Kaldı ki, ABD’nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır.
Bu husustaki tepkimiz ABD tarafına iletilmiş ve ABD’nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda ülkelerimiz arasında işbirliğinin artırılmasına odaklanması telkin edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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