Dışişleri: Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ortak bildirisini reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) üçlü zirveden sonra yayımladığı bildiriyi bütünüyle karşı çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi’nin düzenlediği üçlü zirve sonrasında yayımlanan bildiriye ilişkin açıklama yayınladı.
"Bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz” denilen açıklamada, “Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek' amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır" vurgusu yapıldı.
MAKSİMALİST POLİTİKALAR DEĞİŞMEDİKÇE ÇÖZÜM YOK
Açıklamada ayrıca "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" denildi.
ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Dün yapılan üçlü zirve sonrası açıklama yapan GKRK Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, üç ülkenin uluslararası hukuk temelinde bölgede barış ve istikrarı güvence altına alma hedefiyle iş birliği içinde olduğunu belirterek üçlü formatın Türkiye'yi hedef almadığını söylemişti.
Maraş bölgesinin sivillerin girişine açılmasını da değerlendiren Anastasiadis "Türkiye bir dizi yasadışı eylemle gerilimi tırmandırıyor” diye konuşmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi
- Karısını öldüren Eren Erdoğan'a iyi halden indirim!
Video Haberler
- Korkunç an kamerada! Timsah saldırısında öldü
- İzmir'de büyük utanç! Kadına şiddeti izlediler
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Canlı yayında Adil Gür ve Kemal Öztürk birbirine girdi
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Başbakan canlı yayında dehşeti yaşadı!
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi
- Karısını öldüren Eren Erdoğan'a iyi halden indirim!