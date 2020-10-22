Dışişleri: Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ortak bildirisini reddediyoruz

22 Ekim 2020 Perşembe, 10:48

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi’nin düzenlediği üçlü zirve sonrasında yayımlanan bildiriye ilişkin açıklama yayınladı.

"Bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz” denilen açıklamada, “Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek' amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır" vurgusu yapıldı.

MAKSİMALİST POLİTİKALAR DEĞİŞMEDİKÇE ÇÖZÜM YOK

Açıklamada ayrıca "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" denildi.

ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün yapılan üçlü zirve sonrası açıklama yapan GKRK Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, üç ülkenin uluslararası hukuk temelinde bölgede barış ve istikrarı güvence altına alma hedefiyle iş birliği içinde olduğunu belirterek üçlü formatın Türkiye'yi hedef almadığını söylemişti.

Maraş bölgesinin sivillerin girişine açılmasını da değerlendiren Anastasiadis "Türkiye bir dizi yasadışı eylemle gerilimi tırmandırıyor” diye konuşmuştu.