Dışişleri Suudiler’in adına yer vermedi
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Suudi Arabistan’ın Türkiye menşeli ürünlere karşı başlattığı ambargonun nedenlerinin açıklanması için Dışişleri Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.
“Gelişmeleri dış politikadaki başarısızlık olarak görüyor musunuz” diye sorduğunu ifade eden Gürer’in önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Türkiye’ye karşı konjonktürel gruplaşmalara yöneldiğini ancak Türkiye’nin ilkeli ve dirayetli tutumunu sürdüreceğini açıkladı. Yanıtta S. Arabistan’ın uyguladığı ambargoya ise hiç değinilmedi.
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