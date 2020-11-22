Dışişleri Suudiler’in adına yer vermedi

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

“Gelişmeleri dış politikadaki başarısızlık olarak görüyor musunuz” diye sorduğunu ifade eden Gürer’in önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Türkiye’ye karşı konjonktürel gruplaşmalara yöneldiğini ancak Türkiye’nin ilkeli ve dirayetli tutumunu sürdüreceğini açıkladı. Yanıtta S. Arabistan’ın uyguladığı ambargoya ise hiç değinilmedi.