Dışişleri'nden Cilvegözü Sınır Kapısı açıklaması

09 Temmuz 2021 Cuma, 22:04

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Suriye halkınının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır-ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

BM Güvenlik Konseyi Hatay-Cilvegözü sınır kapımızı kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır. Bu karar ilk altı aydan sonra BM Genel Sekreterinin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacaktır.

"BM YARDIMLARI ELZEMDİR"

Sözkonusu sınır kapımız üzerinden gönderilen BM yardımları Suriye'deki insani krize etkin mukabelenin devamı ve bölgesel istikrar ve güvenlik için elzemdir.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bu nedenle, Suriye halkınının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır-ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin ve temel uluslararası aktörlerin bu konuda sergiledikleri yapıcı yaklaşımı ve uzlaşmacı tavrı başta siyasi süreç olmak üzere Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması amacına matuf uluslararası çabalar bağlamında da ortaya koymalarını bekliyoruz.

"TÜRKİYE AKTİF KATKI YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye Suriye'deki insani krizle mücadeleye yönelik güçlü desteğini sürdürecek, ateşkesin idamesine ve siyasi sürecin ilerletilmesine aktif katkı yapmaya devam edecektir.