DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: ‘Kıdeme el uzattırmayız’

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

Kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılmasını, ücretsiz izin uygulamasına son verilmesini isteyen Çerkezoğlu, kıdem tazminatına “el uzatılmasını” ise kabul etmeyeceklerini vurguladı. Çerkezoğlu, hastanelerdeki işçilerde vaka sayısında artış olduğunu da dile getirdi. Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“Özel sektördeki bütün çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılsın. Kısa çalışmada ödenen ücret asgari ücretten az olmasın. İşsizliği önlemek için istihdama dayalı ekonomik model uygulansın. Kamu istihdamı olsun. Çalışma saatleri kısaltılsın. Gelir kaybı olmasın. Hiçbir geliri olmayanlar, kayıt dışı çalışanlar sosyal güvenlik haklarından yoksunlar. Tamamen korumasızlar. Bu çalışanlara ILO’nun aile sigortası benzeri düzenleme yapılabilir.”

Çerkezoğlu, kısa çalışma ödeneğinin de dezavantajlı tarafları olduğunu, işçilerin uğradığı ücret kaybının ise işverenler tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı. Bunun gerçekleştiği işyerleri de olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, “Asıl kritik olan ise ücretsiz izin uygulamasına mutlaka son verilsin. Bazı yerlerde suiistimal ediliyor. Kısa çalışma ödeneği varken işçiler ücretsiz izne yönlendirilmesin” dedi.

Çerkezoğlu, sağlık konusunda sorunlar olduğunu ve yeni bir araştırma yapacaklarını da belirterek “Sağlık alanında ciddi sorunlar var. Koruyucu ekipman, çalışma saatleri konusunda düzenleme yapılması için girişimlerimiz sürüyor. Birçok hastanede genel artışa paralel olarak vakalarda da artış görüyoruz” diye konuştu.