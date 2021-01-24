Diyanet Arjantin'de İspanyolca Kuran ve İslamı kaynak dağıttı

24 Ocak 2021 Pazar, 09:36

Arjantin'nin başkenti Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde cuma namazının akabinde düzenlenen törende, Arjantin İslam Merkezi'nin iş birliğinde, Diyanet'in gönderdiği 7 bin kitaptan oluşan Kuran'ın İspanyolca meali, Kuran'ın İspanyolca mealli tefsiri, Kuran öğrenimi için "Elif Ba", "İmanım, Ahlakım, Peygamberim" ve "İlmihal" kitapları ile 40 Hadis kartının dağıtımına başlandı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, İslam'ın okumaya ve bilgiye verdiği değere dikkati çekerek, "kültür ve medeniyetin gelişmesinin kitaplardaki ve zihinlerdeki fikirlerin işlerlik kazanmasıyla mümkün olduğunu" söyledi.

"İnsanı olgunlaştırmayan ve hayatı güzelleştirmeyen bilgi ve okumaların faydasız olduğunu" belirten Altay, "Okumanın neticesi hayata değer katmaktır. Bu manada kitap, en değerli yardımcımızdır. Okumak ile sorumluluk, hak duyarlılığı, güzel ahlak gibi değerler arasında doğrudan ve vazgeçilmez bir ilişki vardır. Bize düşen; bilgiyle, hikmet ve tefekkürle yeniden özümüze dönmek ve yaşadığımız çağın sorunlarına bilgiyle çözüm bulmaktır." dedi.