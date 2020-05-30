Diyanet arşivi temizleyememiş! İslam Ansiklopedisi'nde FETÖ kalıntıları

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:15

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından dijital arşivinde FETÖ temizliği yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, Adil Öksüz’ü Sakarya Üniversitesi'ne aldıran kişi olarak bilinen FETÖ firarisi Suat Yıldırım’a güzellemeler içeren bazı yazıları silmedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Adil Öksüz'ün doktora jürisinde de yer alan Suat Yıldırım'ın, 'Kur'an'da Ulûhiyyet' isimli kitabından İslam Ansiklopedisi'nde, "Dikkatli ve sabırlı bir çalışma ürünü" şeklinde söz edildi.

DİKKATLİ BİR ÇALIŞMA

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, dijital ortama aktarılan İslam Ansiklopedisi'nin Allah'ın isimleri için kullanılan 'Esmâi-i Hüsnâ' bölümünde, Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevliyken 4 Eylül 2015'te yurtdışına kaçan Yıldırım'ın kitabına birçok atıf yapılarak şunlar kaydedildi: "Suat Yıldırım tarafından kaleme alınan 'Kur'an'da Ulûhiyyet' adlı eserde esmâ-i hüsnâya geniş yer verilmiştir. Dikkatli ve sabırlı bir çalışmanın ürünü olan araştırmada zengin İslami literatür yanında Batılı araştırmacıların görüşleri de ele alınmıştır."

JÜRİDE TANIDIK İSİMLER VAR

Adil Öksüz'ü Sakarya Üniversitesi'ne aldıran Suat Yıldırım, Öksüz'ün doktora tezi jürisinin de başkanlığını yaptı. Öksüz'ün 2003 yılında, "Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kuran" isimli doktora tezinin jürisinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.