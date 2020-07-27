Diyanet Başkanı Erbaş'a düello çağrısı! : Kılıcını okusun-üflesin Ayasofya'nın önüne gelsin

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:49

Ayasofya’da okuduğu cuma hutbesinde ismini zikretmeden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e ‘lanet’ okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepkiler büyüyor. Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker, Ayasofya’daki cuma hutbesine kılıçla çıkan Ali Erbaş’ı düelloya davet etti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Diker, şunları söyledi:

KILICINI OKUSUN ÜFLESİN

"Ali Erbaş’ın kılıcının sağ kısmı haç işaretini andırıyor. Erbaş kılıcını kınından çıkarsın, okusun-üflesin Ayasofya’nın önüne gelsin. Ben bu kılıçtan etkilendim. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay olduğum için bana da bir kılıç ve tabanca verildi. Ben de kılıcımla gideyim, dövüşelim.

KAZANDIKTAN SONRA ANITKABİR’E GİDECEĞİM

Bana Atatürk’ün emanet ettiği Atatürkçülük ruhu ve misyonu yeter. O istediği duayı okusun. O duayla ben de o ruhla karşı karşıya gelelim. Bizi yüz binler de izlesin. Kazananın ben olacağıma inanıyorum. Kazandıktan sonra Anıtkabir’e gideceğim, kullandığım kılıçla Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunup, selam vereceğim.

‘ATATÜRKÇÜYÜM’ DİYEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN

Tevfik Diker, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a karşı Atatürkçü Düşünce Derneği, Emekli Subaylar Derneği, İYİ Parti başta olmak üzere ‘Atatürkçüyüm’ diyen herkesi suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

Diker, “Atatürk'e vefa borcumu ödemek için Ali Erbaş hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Diker, suç duyurusu gerekçesini şöyle açıkladı:

Atatürk, Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olmasına, devletten maaş almasına imkan tanıyan kurucu liderdir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devlette kurucu liderine bırakınız dini bir misyon üslenmiş kişiyi, karşı olanlar bile lanet okumaz. Erbaş, hukuk önünde bu yaptığının bedelini ödemelidir. Hesap sorulmalıdır. Bunun için suç duyurusunda bulunuyorum.