Diyanet faizden toplam 2.1 milyon lira kazanmış
Hutbelerde yurttaşa faizin haram olduğunu söyleyen Diyanet’in geçen yıl faizden kazandığı para Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanlık ve Döner Sermaye üzerinden aldığı faiz gelirini açıkladı. Buna göre Diyanet geçen yıl, toplam 2 milyon 197 bin 374 lira faiz geliri elde etti. Sayıştay’ın hazırladığı rapor TBMM’ye gönderildi.
Faizin haram olduğu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elde ettiği faiz gelirleri açıklandı.
Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanlık ve Döner Sermaye üzerinden geçen yıl, toplam 2 milyon 197 bin 374 lira faiz geliri elde ettiğini bir raporla açıkladı. Sayıştay'ın TBMM'ye gönderilen 2019 Diyanet raporuna göre kurum, Başkanlık olarak 259 bin 817 lira, Döner Sermaye olarak da 1 milyon 937 bin 557 lira faiz geliri elde etti. Diyanet daha önce de yaşanan faiz tartışmaları üzerine bu paranın doğrudan Hazine'ye aktarıldığını açıklamıştı.
14 BİN LİRA ARTTI
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Diyanet, 2019'da 10.4 milyar lira harcarken, 404.5 milyon lira da net gelir elde etti. Bu gelirler arasında, önceki yıllarda olduğu gibi, yine “faiz geliri” yer aldı. Başkanlığın kez alınan faiz geliri ise, 259 bin 817 lira oldu. Diğer miktar da döner sermaye işlemlerinden elde edildi. Diyanet bir önceki yıl ise 245 bin 520 lira, 2017'de ise 256 bin 806 lira faiz geliri elde etmişti.
Sayıştay'ın 2018 raporunda da Diyanet'in faiz geliri elde ettiği bilgisine yer verilmiş, bunun üzerine Diyanet şu açıklamayı yapmıştı: “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri, personele ödenen paraların (aile yardımı, harcırah, ek ders vs.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle hazineye ödenmiştir. Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi hazineye îrat kaydedilmektedir.''
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