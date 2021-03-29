Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere kaptırmayalım
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "deizm" ve "ateizm" uyarısında bulundu, "Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere kaptırmayalım" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve "kanaat önderleri"yle bir araya geldi.
Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda Ali Erbaş, "irşat çalışmalarının arttırılması gerektiği"nin altını çizerek "Gençlerimizi batıl anlayışlara kaptırmayalım. Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki ideolojilere, inançsızlığı pompalayan, ateizmi, deizmi, zerdüştlüğü pompalayan bir takım örgütlere, yapılara kaptırmayalım. Kaptırırsak bu bizim için çok büyük bir vebal olur" dedi.
Erbaş, "Biz ne kadar din-i Mübin'i İslam'ın sahih kaynaklardan öğretilmesine gayret edersek ve öğrendiğimiz ilmi irşada dönüştürürsek her karış toprağında ilim fışkıran bu güzel beldeler, bu güzel şehirler inşallah daha güzel olacak. Bu güzellik, insanımızın üzerinde gözükecek, bu güzellik gençlerimizin üzerinde gözükecek. Bunda da hepimizin payı olacak" ifadelerini kullandı.
İslam'ın Hazreti Ömer döneminde Anadolu topraklarına geldiğini anımsatan Diyanet İşleri Başkanı, "Camileriyle, medreseleriyle bu topraklar, bu medeniyetin en zengin dönemleri yaşamasına vesile oldu. Anadolu topraklarının meşalesi işte bu beldede yakıldı. Yakılan bu meşale ilimle, irfanla bilgiyle, hikmetle diğer yerlere götürüldü" diye konuştu.
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