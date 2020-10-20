Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan o ülkelere 'hıyanet' suçlaması

20 Ekim 2020 Salı, 14:50

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık tarafından düzenlenen ve video konferansla yapılan, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ve gözlemci 68 ülkenin Diyanet İşleri Bakanları ve Başmüftülerinin katıldığı istişare toplantısında konuştu.

Son iki asırdır dünyada her alanda büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığına dikkati çeken Erbaş, "Bugün dünyamız açlık, yoksulluk, korku, savaş ve terör eylemleri gibi devasa sorunların kuşatması altındadır. Bu sebeple yeryüzü yeniden İslam'ın huzur veren ilkelerini aramaktadır. Bu değerleri insanlıkla tanıştırmak ise elbette Müslümanların, ilim adamlarımızın ve dini teşkilatlarımızın en temel sorumluluğudur." diye konuştu.

"İSLAMOFOBİ" VURGUSU

Dünyanın pek çok yerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı ırkçı saldırıların artarak sürdüğünü belirten Erbaş, "İslamofobi, bir ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüşmüştür. İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dili, sosyal medyada, televizyon programlarında ve siyasi söylemlerde sorumsuz ve pervasızca kullanılmaktadır." ifadesini kullandı.

Bulundukları coğrafyalarda azınlık olarak yaşayan Müslümanların korku ve endişe içinde olduğunu dile getiren Erbaş, "İslam'a muhtaç insanlığın Müslümanlar hakkındaki algısı kirletilmekte ve umudu yok edilmektedir. Bunun için İslam düşmanlığıyla hep beraber mücadele etmek zorundayız." dedi.

'İHANET' DEDİ

"Kudüs davas"ına değinmeden geçemeyeceğini belirten Erbaş, İsrail'le ilişkilerinde "normalleşme"ye giden Arap ülkelerine de isim vermeden şöyle seslendi:

"Maalesef Filistin davasına dair yaşanan son gelişmeler, yıllardır her türlü zorluğa rağmen Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimizin yüreğini sızlatmaktadır. Tüm dünya Müslümanlarında da büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne neden olmaktadır. Dolayısıyla İslam dünyasında, Kudüs'e ihanet anlamına gelecek tavır takınanlar, bir an önce içinde bulundukları gaflet ya da hıyanetten kurtulmalıdır."



'AZERBAYCAN' MESAJI

Myanmar'dan Doğu Türkistan'a, Yemen'den Suriye'ye her zaman mazlumların tarafında olduklarını belirten Erbaş, "Dua ve desteklerimizle her daim Keşmir halkının yanındayız. Aynı şekilde işgalci Ermenistan'a karşı haklı mücadelesinde kardeş Azerbaycan'ı destekliyoruz. Sürekli sivil yerleşim yerlerine saldırarak kadınları, çocukları, masumları katleden Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. 40 yıldır Afganistan'da devam eden karmaşanın artık son bulmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.