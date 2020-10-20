Erdoğan'dan İslam ülkelerine: Emperyalistlerin bizi bölmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Toplantısı'na mesajında "Ölenin de öldürenin de 'Allah-u Ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz asla mümkün değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı'na mesaj yolladı.
Erdoğan'ın yaptığı açıklamadadan satır başları şöyle:
- İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum.
- Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar yükseliyor.
- Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir
- Müslümanların içinde bulunduğu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir.
- Emperyalistlerin bizi Şii-Sünni, siyah-beyaz, Türk-Kürt-Arap-Farısi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimizi sadece ve sadece Allah için seveceğiz
- İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır.
- Ölenin de öldürenin de 'Allah-u Ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir.
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