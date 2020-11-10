Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk'ü ölümünün 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "saygı" ve "rahmet"le andı.
Ayasofya'nın camiye çevrildiği gün okuduğu hutbede Mustafa Kemal Atatürk’ü kastederek “lanete uğrar” diyen ve büyük tepki çeken Ali Erbaş'ın başında olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım mesajı yayınladı.
Başkanlığın, Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle anıyor, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük mücadele ve fedakârlıkla bizlere emanet ettiği vatanımıza ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak ve her daim milletimizin huzur ve refahı, devletimizin gücü ve bekası için çalışmaktır."
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