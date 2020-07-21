Diyanet İşleri'nden muhalefete Ayasofya'da ilk namaz daveti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya kararının ardından ilk kez kılınacak namaz için muhalefeti davet etti. Kılıçdaroğlu, katılamayacağını belirtti. Karantinada olan Akşener'in katılmak istediği ancak kararı doktorlarının vereceği belirtiliyor.
Ayasofya’da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk namaz için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de davet etti.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğu, gelen davete teşekkür etti ancak katılmayacağını bildirdi.
Kılıçdaroğlu’nun Ali Erbaş'a, ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını ifade ettiği öğrenildi.
CHP liderinin kararında 37. Olağan Kurultay hazırlıklarının da etkili olduğu belirtiliyor.
Korumasının corona virüse yakalanmasının ardından ardından karantina süreci devam eden Akşaner’in katılıp katılamayacağına doktorlarının karar vereceği belirtildi.
Doktorların onay vermesi durumunda Akşener’in kararının katılma yönünde olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti