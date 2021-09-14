Diyanet, üniversite kampüsleri, yurt ve hastanelerde kuran kursu açacak

14 Eylül 2021 Salı, 12:28

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin” dedi.

“ŞEYTANDAN KORUNMUŞ BÖLGELER”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nun geçen yıl yapılan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kur’an kurslarını şeytandan korunmuş bölgeler olarak nitelendirerek, şunları söylemişti:

“Kur’an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biz biliyor musunuz? ‘Şeytandan korunmuş bölgeler.’ Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki bir yerde eğer Allah zikredilirse oraya şeytan yaklaşamaz. Allah’ın Kuran-ı Kerim’i orada okunursa oraya şeytan yaklaşamaz.

“KÖTÜLÜKLERDEN İNSANLARI UZAKLAŞTIRMA MERKEZİ”

Kuran-ı Kerim’e uyduğumuz sürece, Kuran-ı Kerim bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden, tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur’an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir.”

19 BİN 503 KUR’AN KURSU VAR

Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 19 bin 503 Kur’an kursu bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde açıklanan verilerde; bu kursların mülkiyet durumuna göre 3 bin 146’sı derneklere, 344’ü vakıflara, bin 8’i şahıslara ve bin 340’ı belediye ve özel idarelere ait olması dikkat çekiyor.

YASAK, KUR’AN KURSLARINDA DELİNMİŞTİ

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yasakken Kur’an kurslarında bu yasağın delinmesi eleştirilere neden olmuştu. Ali Erbaş, ağustos ayında Kur’an kurslarına ilişkin verileri açıklarken şunları söylemişti:

"Bu yıl düzenlediğimiz yaz Kur'an kurslarımızda 1 milyon 906 bin 615 evladımız Kur'an-ı Kerim ile buluştu. Kurslarımıza katılan evlatlarımızı tebrik ediyor, değerli velilerine ve büyük özveri gösteren hocalarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."

110 BİN DİN ADAMI GÖREVLENDİRİLDİ

Erbaş tarafından Kur’an kurslarına ilişkin yapılan açıklamaya göre; 5 Temmuz 2021-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise yüz yüze eğitim verildi. 68 bin cami ve 13 bin Kur'an kursu olmak üzere toplam 81 bin noktada gerçekleştirilen kurslarda, 110 bin din adamı görev yaptı.

2 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ KUR’AN KURSLARINA KATILDI

Kur’an kurslarında, 1 milyon 32 bin 615'i erkek, 874 bini kız olmak üzere toplam 1 milyon 906 bin 615 öğrenci, Kur'an-ı Kerim ile itikat, ibadet, ahlak ve siyer derslerinden oluşan temel dini bilgiler konusunda eğitimi aldı.

DİYANET EK ÖDENEK İSTEMİŞTİ

2021 için 13 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet, “Kurum bütçesinin her yıl yaklaşık yüzde 96-97’si personel giderlerinden oluşmakta, yüzde 3-4’ü ile hizmetler icra edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir coğrafyada yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, personel gideri dışındaki cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmektedir” diyerek bütçeden ek ödenek istemişti. 7 bakanlığın bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın istediği ek ödenek eleştirilere konu olmuştu.