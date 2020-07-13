Diyanet’in kiracısı dertli

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Başka geliri olmadığı için yaşadığı maddi sıkıntıyı Türkiye Diyanet Vakfı’na anlatan M.Ç, sonuç alamayınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu. “Salon kapalı olduğu için kiramı ödeyemiyorum. Ahlak ve vicdanı temsil eden bir kurumun ısrarla kira talep etmesi ne kadar vicdanidir” diyen M.Ç’ye CİMER’den “Tüzelkişilik, vakfa başvurun” yanıtı verildi.

Yaşadığı sıkıntıları Cumhuriyet’e anlatan M.Ç, Diyanet Vakfı’nın dükkânının kapalı olmasına rağmen kendisinden ısrarla kira istemesi üzerine CİMER’e başvurduğunu aktardı.

M.Ç, başvurusunda Diyanet Vakfı’nın tüm kiracılarının mağdur olduğunu belirterek, “Bizim şu an gelirimiz yok. Bu zor zamanlarda ahlak ve vicdanı temsil eden bir kurumun benden kira talep etmesi ve 3 aylık kiramı 6 aylık bir zaman dilimine yayması ne kadar ahlaki, ne kadar vicdanidir” dedi.

M. Ç, Diyanet Vakfı’nın pandemi sürecinde yanlarında olması gerekirken tam tersini yaptığını dile getirerek şöyle devam etti: “Bir kurumun bu tür talepleri olması bağımsızlığını zedelediği kadar ahlakını ve vicdanını da zedelemiştir. Kurumunuzdan bu yönde biz esnafa destek mahiyetinde bir açıklama veya kolaylık bekliyoruz.”

M.Ç’nin yardım istediği CİMER ise “Söz konusu Türkiye Diyanet Vakfı ‘Özel Hukuk Tüzelkişiliği’ni haiz bir kurum olması sebebiyle 4982 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. Doğrudan vakfa müracaat etmeniz gerekmektedir” yanıtını verdi.