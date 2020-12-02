Diyanet'in son 5 yıldaki faiz geliri 7.4 milyon lirayı aştı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 09:39

İmamların maaşlarının faizsiz katılım bankaları üzerinden ödenmesi talimatını veren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, faiz geliri elde ettiği ortaya çıktı. Diyanet'in son 5 yıllık faiz geliri 7 milyon 431 bin 693 liraya ulaştı. Faizlerin büyük çoğunluğu, Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden elde edildi.

Döner sermayenin son 3 yılda resmi rakamlara yansıyan faiz gelirlerinin toplamı da 6 milyon lirayı buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, faiz geliri konusunda, “Personelden yapılan istirdat (geri alma, tahsil) faizi ile birlikte Hazine'ye îrat kaydedilmektedir'' açıklaması yapmıştı.

RAKAMLAR RAPORLARA GİRDİ

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet'in ve döner sermayenin faiz gelirleri resmi raporlara da yansıdı. Buna göre 2015'te Diyanet'in faiz geliri 197 bin 129 TL olurken, 2016'da faiz gelirleri 255 bin 881 TL'ye yükseldi. 2017'de başkanlığın faiz geliri 256 bin 806 TL'yi bulurken, döner sermayenin faiz geliri ise 2 milyon 169 bin 983 TL oldu.

2018'de Diyanet'in faiz geliri 245 bin 520 TL olarak kayıtlara geçerken, döner sermayenin faiz geliri de 2 milyon 109 bin TL'ye çıktı. Geçen yıl başkanlığın faiz geliri 259 bin 817 TL olarak açıklanırken, döner sermayenin faiz geliri ise 1 milyon 937 bin 557 TL'ye geriledi.

DİYANET, 'HAZİNE’YE VERİYORUZ' DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce faiz geliri elde edilmesi konusunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri, personele ödenen paraların (aile yardımı, harcırah, ek ders vs.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle Hazine'ye ödenmiştir. Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi Hazine'ye îrat kaydedilmektedir” açıklaması yapmıştı.