Diyanetten 35 bin liralık tekne açıklaması

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:41

Diyanet TV, Ramazan yayınları dolayısıyla bir aylığına gezinti teknesi kiralamış, Dolmabahçe Camii'nin önünden, İstanbul Boğazı manzaralı Ramazan yayını için teknenin içi stüdyoya çevrilmişti.

3 saatlik kiralama bedeli 10 bin, günlük kiralama bedeli 35 bin liradan başlayan teknenin, bir aylığına kiralandığı ortaya çıkmıştı.

''HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ SAĞLADI''

Söz konusu skandalın ortaya çıkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu da yanlış yönlendirildiği öne sürülen açıklamada, "İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır" denildi.