Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 18:24

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyona dayandı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

304 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam vefat sayısı 42 bin 187 oldu.

Türkiye'nin 6 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: