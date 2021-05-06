304 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam vefat sayısı 42 bin 187 oldu.
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyona dayandı. Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
Türkiye'nin 6 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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