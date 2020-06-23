Diyanet'ten camilerde 5 vakit namaz açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2020 Salı, 20:22
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ''yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.




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