Diyanet'ten Fatih Altaylı açıklaması: Hukuki yollara başvurulacaktır
Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bir sitede gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan köşe yazısına ilişkin, "Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" açıklamasını yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözüne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bugün Habertürk internet sitesinde Sayın Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" sözü, Sayın Başkanımız Ali Erbaş'a ait değildir. Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Muhittin Böcek yoğun bakıma alındı
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
Video Haberler
- Akşener’den emekli maaşları için tepki
- MEB'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Muhittin Böcek yoğun bakıma alındı
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki