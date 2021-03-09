Diyanet’ten hac ve umre açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan hac ibadetine ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 2020 yılı hac ibadeti Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan’ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.
Video Haberler
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
- Dünya Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- CHP'li isimden AKP'lilere 'Ecdad' tepkisi
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İttifak bozuluyor mu?
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Dolarda Hakan Atilla etkisi
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık