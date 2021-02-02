Diyanet’ten ruhsatsız külliye dayatması
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gökova Koyu manzaralı arazide, 100 milyon liraya mal olacak külliye inşaatına hukuki süreç tamamlanmadan başladı. İnşaatın durdurulması için imza kampanyası yürüten Bodrumlular, MUÇEP öncülüğünde açıklama yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Bodrum’da Gökova Koyu manzaralı bir arazide, 5 yıl önce tepkiler üzerine durdurulan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olması beklenen külliye inşaatına hukuki süreç tamamlanmadan yeniden başladı. İki aydır sürdürülen hafriyat kazılarının Bodrum’un doğasını tahrip ettiğini belirten yurttaşlar, çalışmaların durdurulması için imza kampanyası başlattı.
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) öncülüğünde bir araya gelen yurttaşlar, inşaat çalışmalarının yasadışı olduğunu vurgulayarak faaliyetlerin durdurulması için çağrı yaptı. MUÇEP’ten yapılan açıklamada, Bodrum Belediyesi’ne imar durumu ve mevzuata uygun bir proje sunmadan, ruhsatsız olarak başlanan kazıların mevcut zemine telafisi olmayan hasarlar verdiği vurgulandı.
Kazı çalışmalarının derhal durdurulması ve Danıştay’da görülmekte olan ruhsat iptali davası sonuçlanana kadar inşaat faaliyetine izin verilmemesi istendi. MUÇEP, Bodrum Belediyesi’ne de çağrıda bulunarak inşaatın kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenmesini istedi. MUÇEP’in talebini sorduğumuz Bodrum Belediyesi ise sınırları içerisinde yapılan inşaat için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yeniden ruhsat düzenlediğini, dolayısıyla yetkinin kendilerinde olmadığını açıkladı.
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