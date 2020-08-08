Diyarbakır Barosu'ndan PKK'ye kınama: Çocuklar derhal ailelerine teslim edilmeli

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 23:08

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, sosyal medyada bazı çocukların PKK’ye katıldıklarına dair paylaşılan videoya ilişkin açıklama yaptı.

Komisyon açıklamasında, “Hangi sebeple ve kim tarafından uygulanırsa uygulansın, çocukların savaşlarda veya silahlı çatışmalarda kullanılması insanlık değerlerine ve insancıl hukuk ilkelerine aykırıdır” dedi.

“ÇOCUKLAR DERHAL AİLELERİNE TESLİM EDİLMELİ”

Çocukların savaşlarda ve çatışmalarda taraf haline getirilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Sonuç olarak, ülkemizin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocukların hangi sebeple olursa olsun savaşların ya da çatışmaların tarafı haline getirilmesini kabul etmiyor ve kınıyoruz” denildi.

Açıklamada varsa bu çocukların derhal ailelerine, aileleri yoksa eğitim ve bakımlarını sağlayacak kurumlara teslim edilmesi talep edildi

Açıklamada son olarak, “Çatışmalarda yer almaya ve savaşın araçları olmaya zorlanan çocukların barış içinde bir yaşam sürme ve şiddetten korunma hakları ihlal edilmektedir” denildi.

"PKK ÇOCUKLARI ‘SAVAŞÇI’ OLARAK KULLANMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Bir açıklamada HAK İnisiyatifi Derneği’nden geldi. Twitter’den açıklama yapan inisiyatif, PKK’ye Cenevre Çağrısı ile imzaladığı taahhüdün gereğini yerine getirme çağrısı yaptı.

"Çocukların çatışma alanlarından uzak tutulmasının devlet-dışı örgütler için de vazgeçilmez bir yükümlülük olduğunu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açık kaynaklardan erişilen bilgilere göre, PKK ve bağlı birimleri çocuk yaştaki kişilerin örgütsel yapıya katılımını övgüyle duyurmuştur. Çocukların çatışma alanlarından ve ortamından uzak tutulması devlet-dışı örgütler için de vazgeçilmez bir yükümlülüktür.

PKK, başta Cenevre Çağrısı ile imzaladığı taahhüdün gereği olmak üzere, “çocuk savaşçı” bulundurmayı yasaklayan insancıl hukukun gereklerini yerine getirmelidir. Çocukları, "savaşçı" olarak kullanmaktan vaz geçmeli ve derhal ailelerine geri göndermelidir."