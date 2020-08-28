Diyarbakır Tabip Odası: Bugün tek bir hastanede 15 yurttaş Covid'den öldü

28 Ağustos 2020 Cuma, 12:07

Diyarbakır Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alıyor. Diyarbakır Tabip Odası ise ilde ölümle sonuçlanan vakalarla ilgili resmi rakamların doğru olmadığına ilişkin açıklamalarını sürdürüyor.



Oda'nın bugün yaptığı açıklamada, bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 yurttaşın Covid nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, il bazında verilerin açıklanmaması ve vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesinin toplumu rehavete sürüklediği dile getirildi.

Ekonomik kaygılar yerine toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemler alınması talep edilen açıklamada Sağlık Bakanlığa da yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

Açıklama şöyle:

1-Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız covid nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir.

2-Salgında kontrol kaybedilmiş, tüm sorumluluk halkın ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir. Hastanede takip edilmesi gereken ağır covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır.

3-Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz.