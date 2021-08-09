Diyarbakır’da gece yarısı hareketliliği

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:31

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’si önünde işlem yapmak için bankanın ATM’si önüne gelen bir yurttaş, bavulu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

FÜNYE İLE PATLATILDI



Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba uzmanı polislerde bavulu inceleyerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Yapılan kontrollerde bavulun içinden elbise çıkmasıyla çevredekilerde rahat bir nefes aldı. Polis, bavulu ATM önüne bırakan şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.