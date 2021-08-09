Diyarbakır’da gece yarısı hareketliliği

Diyarbakır’da gece geç saatlerde bir bankanın ATM’sinin önünde unutulan bavul hareketliliğe neden oldu.

İHA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:31
Diyarbakır’da gece yarısı hareketliliği
Abone Ol google-news

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’si önünde işlem yapmak için bankanın ATM’si önüne gelen bir yurttaş, bavulu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba uzmanı polislerde bavulu inceleyerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan kontrollerde bavulun içinden elbise çıkmasıyla çevredekilerde rahat bir nefes aldı. Polis, bavulu ATM önüne bırakan şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler