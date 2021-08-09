Diyarbakır’da gece yarısı hareketliliği
Diyarbakır’da gece geç saatlerde bir bankanın ATM’sinin önünde unutulan bavul hareketliliğe neden oldu.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’si önünde işlem yapmak için bankanın ATM’si önüne gelen bir yurttaş, bavulu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba uzmanı polislerde bavulu inceleyerek kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yapılan kontrollerde bavulun içinden elbise çıkmasıyla çevredekilerde rahat bir nefes aldı. Polis, bavulu ATM önüne bırakan şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!
- Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları