Diyarbakır'da tadilat çalışmaları sırasında toprağa gömülü ceset bulundu

07 Şubat 2021 Pazar, 15:44

Hasırlı Mahallesi mevkisinde 5 Şubat'ta yürütülen tadilat çalışmaları sırasında kefene sarılı şekilde toprağa gömülü ceset bulunmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumunda incelemeler sürüyor.