Diyarbakır'da tartışılan 'karpuz içinde çocuk' ve 'tatlıcı' heykelleri kaldırıldı
Diyarbakır'da günlerdir tartışmalara neden olan heykellerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Valiliği 'karpuz içinde çocuk' ve 'tatlıcı' heykellerinin kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, "Eleştiriler dikkate alınarak yenilenecekler" denildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yapılan kavşak çalışmasına kentin simgelerinden yapılan heykeller yerleştirildi. 4 milyon 412 bin lira harcandığı iddia edilen proje tartışmalara neden oldu.
Sosyal medyada gündem olan heykellerle ilgili Valilik açıklama yaptı. Söz konusu maliyetin 170 dönümlük alandaki çevre düzenlemesini de içerdiği belirtildi.
Haber Global'in aktardığına göre Diyarbakır Valiliği, 'Karpuz içinde çocuk' ve 'tatlıcı' heykelleri kaldırıldı. Karpuz içindeki çocuk heykelinde çocuk kaldırıldı karpuz kaldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, eleştiriler sonrasında heykellerin kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir" denildi.
Heykellerle ilgili nasıl bir değişiklik yapılacağı merak konusu oldu.
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