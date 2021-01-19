Doç. Dr. Özlem Özdemir: 'Telefon, su kadar zorunluluk. Google Kriz Merkezi her şeyin önünde'

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Dijital teknolojilerin mülteci hareketliliğini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Özdemir, telefon uygulamaları sayesinde göçlerin “dijital göçlere döndüğünü” vurguladı.

Dijital göçlerle birlikte akıllı telefon uygulamaları en iyi arkadaş ve korkuyu azaltan yaşam kiti haline dönüştü.

Doç. Dr. Özlem Özdemir, çalışmasında şu konulara dikkat çekti:

GÖÇ SÜRECİ DİJİTALLEŞİYOR

Mülteciler, artık uluslararası göç sürecini dijitalleştiriyor. Sosyal medyada, deneyimlerini siber mekânda paylaşarak başka bir ülkede kuracakları yeni hayata hazırlık yapıyorlar. Mülteciler açısından ağ lokasyonu oldukça işlevsel. Google’ın tasarladığı “Kriz Bilgi Merkezi” internet sitesi sayesinde başka ülkelere gitmek isteyen mülteciler, yolculuklarında kritik bilgilere ulaşarak olabilecek krizlerin de önüne geçmiş oluyor.

EN İYİ ARKADAŞ

Mültecilerin akıllı telefonları hem yol güzergâhlarında güvenliklerini sağlaması hem de birbirleri ile iletişime geçmeleri açısından yoğun bir şekilde kullanmaları göç çalışmalarına da yeni bir boyut kazandırdı. Özellikle de cep telefonu ve uygulamaları bu açıdan büyük önem taşıyor. Mültecilerin, cep telefonu uygulamalarını kendileri için “en iyi arkadaş” olarak tanımlamaları özellikle dikkat çekici.

YAŞAM KİTİ

Mülteciler için göç sırasında çantalarının içinde su ve yiyeceğin yanında akıllı telefon taşımak bir gereklilik. İletişim kurmak için genellikle Facebook, WhatsApp, Skype ve Viber gibi ücretsiz mesajlaşma servislerini kullanırlar. Arkadan gelen diğer mültecilerin takip etmelerini kolaylaştırmak için ise GPS koordinatlarını paylaşmaya başladılar. Önce gidenleri GPS üzerinden takip ettikleri için kaçakçıların eline düşmekten de kurtulmaktalar.

KORKULARI AZALTIYOR

Hem sürekli iletişimde kalmak hem de navigasyon sayesinde akıllı telefona sahip olmak stresi oldukça azaltıyor. Özellikle Facebook veya WhatsApp gruplarını, göçün bir sonraki aşamasını planlama, konaklama veya güvenilir olarak kabul edilebilecek kaçakçıların iletişim bilgilerini alma konusunda yararlı platformlar olarak görmekteler. Cep telefonu, mülteciler için arkadaş, lokasyon bulma, iletişime geçme, güven veren, cankurtaran, eğlence gibi sebeplerden dolayı hayati önem taşımakta.