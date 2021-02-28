Doğal Yaşam Parkı'nda 2021'in ilk yavruları dünyaya geldi
Yüzlerce türe ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 2021’in ilk yavruları dünyaya geldi. Park sakinlerinin arasına bir yavru zebra ve beş yavru cüce domuz katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 2021 yılının ilk yavruları dünyaya geldi. Bir hafta önce hayata gözlerini açan bebek zebrayla parktaki zebra sayısı 13’e yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’ndan getirilen cüce domuzlardan biri de anne oldu. Dördü erkek biri dişi olmak üzere beş yavru cüce domuz dünyaya getiren annenin sağlık durumu iyi.
Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, doğum sezonunun açıldığını, dünyaya gelen her yavruda ayrı heyecan yaşadıklarını söyledi. Afşin, “Yeni doğumlarla parka yeni bir heyecan geldi. Dünyaya gelen yavruların tümünün sağlık durumları iyi” dedi.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evlere kapandığını hatırlatan Şahin Afşin, şunları söyledi: “Pandemiden dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Evlere kapandık. Ülkede normalleşme başladığında sadece İzmir'i değil tüm Türkiye'yi Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz. Burası geniş bir alan. Üstelik doğa ile iç içe ve temiz bir havaya sahip. Buradaki doğal güzelliklerin yanı sıra parkın konuklarını görme fırsatı da yakalayacaklar. Özellikle ebeveynleriyle birlikte çocukları bekliyoruz. Buraya gelerek hayvan sevgilerini artıracaklarına inanıyorum.”
İzmir Doğal Yaşam Parkı pandemi ile mücadele kapsamında 17 Kasım 2020'den bu yana ziyarete kapalı.
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